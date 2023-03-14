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Генштаб: Оккупанты обстреляли Краматорск и Затоку, обломки ракеты упали на детсад

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14.03.2023, 18:57
Генштаб: Оккупанты обстреляли Краматорск и Затоку, обломки ракеты упали на детсад - Фото
Фото - Telegram Міністерство оборони України

Силы обороны продолжают отражать атаки россиян на Бахмут, оккупанты по-прежнему пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.    

Как сообщает Генштаб, противник не оставляет попыток окружить Бахмут с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник за сутки нанес 30 авиационных и восемь ракетных ударов, в том числе один по Краматорску, там поврежден трехэтажный жилой дом, погибли и ранены среди местного населения.

Другой ракетный удар оккупанты нанесли по Затоке Одесской области, где обломками ракеты повреждено здание детского учебного заведения "Золотая Рыбка", жертв и пострадавших нет.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении продолжаются постоянные позиционные бои, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник пытался безуспешно наступать.

В Абрикосовке Херсонской области оккупанты провели "фильтрацию" местного населения после украинского удара по месту базирования одного из военных подразделений РФ, при котором уничтожены четыре единицы бронетехники и не менее 15 военных. 

На турбазах и в пансионатах Ялты Донецкой области в последние дни были размещены около тысячи российских военнослужащих. Отмечается оборудование инженерных заграждений, окопов и блиндажей прямо на территориях баз отдыха.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава.

Читайте также: Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

Сергій Бережний
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