Генштаб: Планируем участвовать в миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море
02.04.2021, 18:58
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
Украина планирует расширить участие в миссиях НАТО. Об этом сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.
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"В наших планах – увеличение национального вклада в операции и миссии НАТО. Уже в этом году планируется привлечь первые активы в миссии НАТО в Ираке и операции НАТО "Морской охранник" в Средиземном море, а в дальнейшем – наращивать наш вклад", – рассказал полковник Андрей Павелко.
В Генштабе напомнили, что на сегодня ВСУ принимают участие в операции НАТО в Косово и тренировочно-совещательной миссии НАТО в Афганистане.
- 1 апреля сообщалось, что Украина приглашает НАТО организовать совместные военные учения, включающие воздушное патрулирование пространства Украины.
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