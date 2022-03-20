Генштаб рассказал о потерях оккупантов по состоянию на 20 марта
20.03.2022, 11:53
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Генштаб опубликовал традиционную сводку о потерях оккупантов – по состоянию на 20 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 14700 человек,
танков ‒ 476,
боевых бронированных машин ‒ 1487,
артиллерийских систем/artillery systems – 230,
РСЗО – 74,
средств ПВО – 44,
самолетов – 96,
вертолетов – 118,
автомобильной техники – 947,
кораблей/катеров – 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 21.
Специальной техники – 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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