Генштаб: Россия штурмует Бахмут, атакует у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать у Авдеевки, Марьинки, Кременной. Об говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 18 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Военнослужащие Сил обороны Украины отразили более 100 атак россиян.

Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника и одну позицию развертывания вражеского средства ПВО.

На Бахмутском направлении россияне не прекращали штурмовать город Бахмут. Украинские военные отразили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг безуспешно пытался наступать у населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались прорвать оборону Сил обороны. Успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжал обороняться и вел интенсивные обстрелы населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Вечером 17 марта Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили атаки россиян у Бахмута, но те не оставляют попыток захватить город.

Читайте также: Армия России теряет в наступлениях до 1500 человек в день, в основном под Бахмутом – НАТО

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.