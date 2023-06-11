Генштаб: Россияне обороняются под Запорожьем и Херсоном, атакуют на Донбассе – карта

В минувшие сутки российские оккупанты оборонялись на Запорожском и Херсонском направлениях, на востоке Украины враг пытался атаковать. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 11 июня.

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Как отмечается, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре важных объекта противника.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

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