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Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 07:11
Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти оборонялися на Запорізькому та Херсонському напрямках, на сході України ворог намагався атакувати. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 11 червня.

Як зазначається, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають тяжкі бої. Минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки.

Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав.

Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області.

Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетні війська й артилерія протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об'єкти противника.

Читайте також: ЗСУ атакують російських окупантів у багатьох напрямках. Що потрібно про це знати

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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