Генштаб: Росіяни обороняються під Запоріжжям та Херсоном, атакують на Донбасі – карта

Минулої доби російські окупанти оборонялися на Запорізькому та Херсонському напрямках, на сході України ворог намагався атакувати. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 11 червня.

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Як зазначається, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають тяжкі бої. Минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетні війська й артилерія протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об'єкти противника.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії — відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

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