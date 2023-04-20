Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта
В минувшие сутки Силы обороны отбивали штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке и в районе Угледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 20 апреля.
Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.
Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
На Лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Идут тяжелые бои за город Бахмут.
За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово.
На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов россиян.
- 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута.
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