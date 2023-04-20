UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 06:35
Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

В минувшие сутки Силы обороны отбивали штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке и в районе Угледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 20 апреля.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут.

За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов россиян.

Читайте также: Превратили в фейерверк. В Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили "БУК" россиян – видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб сводка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 