Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, активизировались под Угледаром – карта

В минувшие сутки Силы обороны отбивали штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке и в районе Угледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 20 апреля.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут.

За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов россиян.

19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута.

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Наталія Медведєва

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