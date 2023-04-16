Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

За минувшие сутки самые жестокие бои шли за Бахмут и Маринку. Вооруженные Силы Украины сбили российский самолет Су-25. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 16 апреля.

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Как отмечается, противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации Украины, основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, воины Сил обороны отразили более 60 атак россиян.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы и Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Россияне провели атаку в районе Хромово, успеха не имели.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки и Северного, успеха не имели.

На Марьинском направлении бойцы Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также и три удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки воины Сил обороны сбили российский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Вчера спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

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Наталія Медведєва

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