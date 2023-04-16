UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 06:42
Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки самые жестокие бои шли за Бахмут и Маринку. Вооруженные Силы Украины сбили российский самолет Су-25. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 16 апреля.

Как отмечается, противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации Украины, основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, воины Сил обороны отразили более 60 атак россиян.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы и Белогоровки.

Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Россияне провели атаку в районе Хромово, успеха не имели.

Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки и Северного, успеха не имели.

Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

На Марьинском направлении бойцы Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

Генштаб: Силы обороны сбили Су-25. Самые жесткие бои идут за Бахмут и Марьинку – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также и три удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки воины Сил обороны сбили российский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, две станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

  • Вчера спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

Читайте также: ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 