ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео

Командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский показал видео с российскими военными, захваченными в плен Силами обороны в районе Марьинки Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

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Среди захваченных в плен – мобилизованные из Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар и житель временно оккупированной Макеевки Донецкой области.

Пленные пожаловались на плохое обеспечение в армии РФ – по их словам, командование выдает им советские бронежилеты и каски, которые не могут дать должной защиты, из-за чего оккупанты понесут большие потери.

За отказ идти на штурм, по словам одного из оккупантов, командование бьет мобилизованных и угрожает физической расправой над их родственниками. Другой пленный рассказал о злоупотреблении спиртным в рядах оккупантов и о практике вымогательства взяток командирами за то, чтобы избежать участия в штурмах.

Сегодня спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

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Оксана Житнюк

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