Россияне прилагают все силы, чтобы захватить Марьинку, но дает себя знать истощение – ВСУ

Российские оккупанты изо всех сил стараются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг сосредоточил всю свою мощь и все свои усилия вокруг Марьинки. Пытается пробить нашу оборону, захватить Марьинку, для того, чтобы блокировать Авдеевку", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что за ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел и произошло три штурма.

"За прошлую неделю статистика показывает, что, например, 11 апреля враг штурмовал 31 раз позиции, 12-го – 24, 13-го – 23, вчера было 25 штурмовых действий. Ночью он смог совершить только три штурмовых действия. По обстрелам статистика тоже идет на снижения", – сказал спикер ВСУ.

Дмитрашковский сообщил, что в марте россияне обстреливали позиции Сил обороны и города 9397 раз, в апреле по состоянию на утро 15-го произошло 2689 обстрелов.

Он отметил, что заметно снижение активности оккупантов и в количестве штурмовых действий на Донецком направлении: в марте было 1273 штурма, к середине апреля – только 301.

Он подчеркнул, что у россиян наблюдается истощение, как по боеприпасам, так и в личном составе.

10 апреля сообщалось, что у Авдеевки ВСУ нанесли вдвое больше артударов, чем россияне, уничтожили три роты.

Читайте также: Генштаб: За Бахмут идут тяжелые бои, РФ хочет отрезать дороги. Штурмует Марьинку — карта

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.