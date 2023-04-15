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Россияне прилагают все силы, чтобы захватить Марьинку, но дает себя знать истощение – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 12:36
Россияне прилагают все силы, чтобы захватить Марьинку, но дает себя знать истощение – ВСУ - Фото
Алексей Дмитрашковский (Скришот видео)

Российские оккупанты изо всех сил стараются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

"Враг сосредоточил всю свою мощь и все свои усилия вокруг Марьинки. Пытается пробить нашу оборону, захватить Марьинку, для того, чтобы блокировать Авдеевку", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что за ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел и произошло три штурма.

"За прошлую неделю статистика показывает, что, например, 11 апреля враг штурмовал 31 раз позиции, 12-го – 24, 13-го – 23, вчера было 25 штурмовых действий. Ночью он смог совершить только три штурмовых действия. По обстрелам статистика тоже идет на снижения", – сказал спикер ВСУ.

Дмитрашковский сообщил, что в марте россияне обстреливали позиции Сил обороны и города 9397 раз, в апреле по состоянию на утро 15-го произошло 2689 обстрелов.

Он отметил, что заметно снижение активности оккупантов и в количестве штурмовых действий на Донецком направлении: в марте было 1273 штурма, к середине апреля – только 301.

Он подчеркнул, что у россиян наблюдается истощение, как по боеприпасам, так и в личном составе.

Читайте также: Генштаб: За Бахмут идут тяжелые бои, РФ хочет отрезать дороги. Штурмует Марьинку — карта

Наталія Медведєва
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Марьинка авдеевка алексей дмитрашковский война
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