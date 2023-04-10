У Авдеевки ВСУ нанесли вдвое больше артударов, чем россияне, уничтожили три роты – спикер

Вчера на Авдеевском направлении артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесла в два раза больше ударов, чем россияне, уничтожено три роты россиян. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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"Наши артиллеристы за минувшие сутки вдвое больше обстреливали россиян, чем они наши позиции", – рассказал спикер ВСУ, объясняя, как удалось уничтожить три роты оккупантов за сутки.

По его данным, россияне осуществили 318 артиллерийских обстрелов, а военнослужащие ВСУ – 696.

"Это ощутимый результат, потому что почти три роты личного состава убитыми и ранеными враг потерял", – отметил Дмитрашковский.

Его спросили, можно ли в связи с этим предположить, что у украинских военных стало больше артснарядов.

"Давайте будем предполагать такое", – ответил спикер ВСУ.

Дмитрашковский добавил, что наблюдается тенденция, что к концу недели россияне уменьшают активность – боевую, артиллерийскую и авиационную.

"Возможно, существует логистическая проблема, и именно это становится причиной того, что под конец недели враг уменьшает количество штурмовых действий, обстрелов и вылетов", – сказал спикер ВСУ.

Сегодня на Авдеевском направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24.

Дмитрашковский рассказал, что россияне используют в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки десантников-гастролеров, но особого результата это не дает.

9 апреля ВСУ уничтожили 670 российских оккупантов, 12 единиц техники и 11 артиллерийских систем.

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