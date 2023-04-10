UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Авдеевки ВСУ нанесли вдвое больше артударов, чем россияне, уничтожили три роты – спикер

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 17:49
У Авдеевки ВСУ нанесли вдвое больше артударов, чем россияне, уничтожили три роты – спикер - Фото
Алексей Дмитрашковский (Скриншот видео)

Вчера на Авдеевском направлении артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесла в два раза больше ударов, чем россияне, уничтожено три роты россиян. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

"Наши артиллеристы за минувшие сутки вдвое больше обстреливали россиян, чем они наши позиции", – рассказал спикер ВСУ, объясняя, как удалось уничтожить три роты оккупантов за сутки.

По его данным, россияне осуществили 318 артиллерийских обстрелов, а военнослужащие ВСУ – 696.

"Это ощутимый результат, потому что почти три роты личного состава убитыми и ранеными враг потерял",  – отметил Дмитрашковский.

Его спросили, можно ли в связи с этим предположить, что у украинских военных стало больше артснарядов. 

"Давайте будем предполагать такое", – ответил спикер ВСУ.

Дмитрашковский добавил, что наблюдается тенденция, что к концу недели россияне уменьшают активность – боевую, артиллерийскую и авиационную.

"Возможно, существует логистическая проблема, и именно это становится причиной того, что под конец недели враг уменьшает количество штурмовых действий, обстрелов и вылетов", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: Данилов: Не ждем волшебных дат для контрнаступления. Путин исчерпал свой временной лимит

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка потери алексей дмитрашковский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 