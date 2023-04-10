Оккупанты используют в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке десантников-гастролеров – ВСУ

Российские оккупанты перебрасывают подразделения своих десантно-штурмовых войск в район Бахмута, Авдеевки и Марьинки, но особого результата они не достигают. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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Как рассказал Дмитрашковский, российское командование перебрасывает подразделения десантников в районы боев вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

"Я их называют "гастролеры". Это подразделения десантников, которые приезжают на помощь, чтобы оказать определенную помощь в штурмовых действиях. Но приезжают они ненадолго и особенных результатов не достигают", – сказал спикер ВСУ.

Сегодня на Авдеевском направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24.

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Наталія Медведєва

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