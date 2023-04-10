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Генштаб: Идут ожесточенные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили 58 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 06:42
Генштаб: Идут ожесточенные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили 58 атак — карта - Фото
Бои в Бахмуте (Фото: EPA)

За Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются наиболее ожесточенные бои, Вооруженные Силы Украины отбили 58 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана противник безуспешно атаковал в районе южнее Дибровы. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжается наступление на Бахмут, россияне пытаются полностью захватить город, идут ожесточенные бои. За сутки украинские воины отбились в районе восточнее Богдановки и возле Хромового — Силы обороны отбили на данном участке более 30 атак. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также оккупанты безуспешно наступали в районах Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. Наиболее жестокие бои идут за Марьинку и Авдеевку — там отбито более 20 атак врага. 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, сбито три дрона-камикадзе "Ланцет", два БПЛА "Зала" и один беспилотник "Суперкам".
Ракетные войска и артиллерия поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы. 
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

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Дмитро Гриниченко
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