Генштаб: Идут ожесточенные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили 58 атак — карта

За Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются наиболее ожесточенные бои, Вооруженные Силы Украины отбили 58 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник безуспешно атаковал в районе южнее Дибровы.

Продолжается наступление на Бахмут, россияне пытаются полностью захватить город, идут ожесточенные бои. За сутки украинские воины отбились в районе восточнее Богдановки и возле Хромового — Силы обороны отбили на данном участке более 30 атак.

Также оккупанты безуспешно наступали в районах Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. Наиболее жестокие бои идут за Марьинку и Авдеевку — там отбито более 20 атак врага.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, сбито три дрона-камикадзе "Ланцет", два БПЛА "Зала" и один беспилотник "Суперкам".

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Дмитро Гриниченко

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