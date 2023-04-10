Генштаб: Идут ожесточенные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили 58 атак — карта
10.04.2023, 06:42
Бои в Бахмуте (Фото: EPA)
За Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются наиболее ожесточенные бои, Вооруженные Силы Украины отбили 58 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник безуспешно атаковал в районе южнее Дибровы.
Продолжается наступление на Бахмут, россияне пытаются полностью захватить город, идут ожесточенные бои. За сутки украинские воины отбились в районе восточнее Богдановки и возле Хромового — Силы обороны отбили на данном участке более 30 атак.
Также оккупанты безуспешно наступали в районах Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки. Наиболее жестокие бои идут за Марьинку и Авдеевку — там отбито более 20 атак врага.
Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, сбито три дрона-камикадзе "Ланцет", два БПЛА "Зала" и один беспилотник "Суперкам".
Ракетные войска и артиллерия поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.
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