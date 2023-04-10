Потери России: ВСУ уничтожили 670 оккупантов, сожгли 12 единиц техники и 11 артсистем
10.04.2023, 08:31
Боец ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, 12 единиц техники и 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что за Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются наиболее ожесточенные бои, а ВСУ отбили 58 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 178 820 (+670),
— танков — 3637 (+1),
— боевых бронированных машин — 7028 (+4),
— артиллерийских систем — 2750 (+10),
— РСЗО — 534 (+1),
— средств ПВО — 282,
— самолетов — 307,
— вертолетов — 292,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5),
— специальной техники — 311 (+2).
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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