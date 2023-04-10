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Потери России: ВСУ уничтожили 670 оккупантов, сожгли 12 единиц техники и 11 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 08:31
Потери России: ВСУ уничтожили 670 оккупантов, сожгли 12 единиц техники и 11 артсистем - Фото
Боец ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, 12 единиц техники и 11 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что за Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются наиболее ожесточенные бои, а ВСУ отбили 58 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 178 820 (+670),

— танков — 3637 (+1), 

— боевых бронированных машин — 7028 (+4),

— артиллерийских систем — 2750 (+10),

— РСЗО — 534 (+1),

— средств ПВО — 282,

— самолетов — 307,

— вертолетов — 292,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5),

— специальной техники — 311 (+2).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери генштаб
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