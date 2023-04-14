Генштаб: За Бахмут идут тяжелые бои, РФ хочет отрезать дороги. Штурмует Марьинку — карта
14.04.2023, 06:43
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили 49 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что на Лиманском направлении враг пытался наступать вблизи Дибровы и Белогоровки, но неудачно.
Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, россияне атаковали в районах Богдановки и Предтечино (дороги на Часов Яр и Константиновку), успеха не имели.
В районе Донецка противник безуспешно наступал около Северного и Марьинки, где были отбиты многочисленные атаки.
Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, три района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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