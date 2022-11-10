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Генштаб ВСУ: Мы изучаем "линию Вагнера". Подойдем и преодолеем

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:24
Генштаб ВСУ: Мы изучаем
Алексей Громов (скриншот видео)

Украинские военные изучают строение "линии Вагнера" – заграждений, которые ставят российские военные на временно оккупированных территориях. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"Мы тщательно изучаем ход построения линии и придумываем, как ее преодолевать. Но могу вам уверенно сказать, что подойдем и преодолеем", – заявил Громов.

Он также отметил, у ВСУ есть средства для преодоления минных заграждений, в том числе благодаря партнерам.

"История воен имеет довольно много примеров, когда на каждое оружие придумывалось средство противодействия", – отметил генерал.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс чвк вагнера армия рф войска россии Алексей Громов линия вагнера
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