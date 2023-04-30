Генштаб ВСУ назвал потери России в сутки: 470 человек, два танка, шесть единиц артиллерии
30.04.2023, 08:16
Трофейный Т-72А (Фото: Вовки Да Винчи)
Армия России за 29 апреля потеряла 470 военных, два танка, шесть артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 190 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 190 510 (+470) человек ликвидировано,
→ танков – 3699 (+2),
→ боевых бронированных машин – 7189 (+5),
→ артиллерийских систем – 2914 (+6),
→ РСЗО – 544 (+1),
→ средств ПВО – 295 (+1),
→ самолетов – 308(0),
→ вертолетов – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
→ крылатых ракет – 932 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6),
→ спецтехники – 357 (+2).
- В Пентагоне заявили, что, несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.
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