Генштаб ВСУ назвал потери России в сутки: 470 человек, два танка, шесть единиц артиллерии

Армия России за 29 апреля потеряла 470 военных, два танка, шесть артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 190 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 190 510 (+470) человек ликвидировано,

→ танков – 3699 (+2),

→ боевых бронированных машин – 7189 (+5),

→ артиллерийских систем – 2914 (+6),

→ РСЗО – 544 (+1),

→ средств ПВО – 295 (+1),

→ самолетов – 308(0),

→ вертолетов – 294 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),

→ крылатых ракет – 932 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6),

→ спецтехники – 357 (+2).

В Пентагоне заявили, что, несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.

Андрій Водяний

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