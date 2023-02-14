Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта
За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой. Враг лишился еще двух самолетов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 14 февраля.
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Как отмечается, российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Генштаб сообщает, что россияне несут значительные потери, ВСУ предпринимают дополнительные меры для усиления обороны.
За минувшие сутки подразделения военнослужащих Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области.
Наступательные действия россиян были пресечены в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской области.
Врага отбили у Федоровки, Парасковиевки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы в Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Украинские бойцы сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.
- Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года.
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