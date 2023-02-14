UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 07:43
Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой. Враг лишился еще двух самолетов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 14 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 

Генштаб сообщает, что россияне несут значительные потери, ВСУ предпринимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки подразделения военнослужащих Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области.

Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта

Наступательные действия россиян были пресечены в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской области.

Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта

Врага отбили у Федоровки, Парасковиевки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы в Донецкой области.

Генштаб: ВСУ отбили россиян в трех областях, сбили два вражеских самолета – карта

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. 

Украинские бойцы сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

Читайте также: Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление – Генштаб

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 