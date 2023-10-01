Генштаб ВСУ подтвердил потерю россиянами самолета – первого за три месяца
Армия России в течение 30 сентября потеряла 440 военных, 11 танков, 30 единиц артиллерии и – впервые за три месяца – один самолет. С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 278 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 278 570 (+440) человек ликвидировано;
→ танков – 4702 (+11);
→ боевых бронированных машин – 8991 (+7);
→ артиллерийских систем – 6477 (+30);
→ РСЗО – 798 (+2);
→ средств ПВО – 537 (0);
→ самолетов – 316 (+1);
→ вертолетов – 316 (0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37);
→ крылатых ракет – 1529 (+1);
→ кораблей/катеров – 20 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29);
→ спецтехники – 933 (+1).
- 30 сентября в соцсетях появилось видео со сбитым российским Су-35 в поле у села Новониколаевка в Пологовском районе Запорожской области, недалеко от Токмака.
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