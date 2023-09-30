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Россияне жалуются, что сбили собственный Су-35 под Токмаком: появились видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 23:32
Видео: соцсети
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Российская противовоздушная оборона могла сбить под временно оккупированным Токмаком собственный истребитель Су-35. В сети появились фото и видео его обломков, а также момент поражения.

Информация об уничтожении российского истребителя появилась в украинских пабликах, освещающих войну, в ночь на 29 сентября.

Затем об этом написали и пропагандистские российские Z-каналы, уточнив, что пилот погиб. Россияне предполагают, что самолет был "ошибочно" сбит самими же оккупантами из зенитно-ракетного комплекса С-300.

При этом кадры сбитого истребителя россиян были сделаны якобы украинским беспилотником SHARK.

Россияне утверждают, что борт упал в поле возле села Новониколаевка в Пологовском районе Запорожской области, недалеко от Токмака.

Сегодня видео с уничтоженным Су-35 оккупантов опубликовал инструктор БПЛА фонда Повернись живим.

Россияне жалуются, что сбили собственный Су-35 под Токмаком: появились видео и фото

Россияне жалуются, что сбили собственный Су-35 под Токмаком: появились видео и фото

Официально в Минобороны РФ инцидент не комментировали.

  • По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны россияне потеряли 315 самолетов, 316 вертолетов, тысячи единиц другой техники и около 278 130 оккупантов.

Смотрите также: Два видео с фронта. Уничтожен взводный опорный пункт РФ, работа пехотинцев ВСУ возле Клещиевки

Оксана Житнюк
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