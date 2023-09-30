Росіяни скаржаться, що збили власний Су-35 під Токмаком: з'явились відео і фото

Російська протиповітряна оборона могла збити під тимчасово окупованим Токмаком власний винищувач Су-35. В мережі з’явились фото і відео його уламків, а також моменту ураження.
Інформація про збиття російського винищувача з’явилась в українських пабліках, що висвітлюють війну, в ніч проти 29 вересня.
Згодом про це написали і пропагандистські російські Z-канали, уточнивши, що пілот загинув. Росіяни припускають, що літак було "помилково" збито самими ж окупантами із зенітно-ракетного комплексу С-300.
При цьому кадри збитого винищувача росіян було зроблено нібито українським безпілотником SHARK.
Росіяни стверджують, що борт впав у полі біля села Новомиколаївка у Пологівському районі Запорізької області, недалеко від Токмака.
Сьогодні відео зі знищеним Су-35 окупантів опублікував інструктор БПЛА фонду Повернись живим.
Офіційно в Міноборони РФ інцидент не коментували.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни росіяни втратили 315 літаків, 316 гелікоптерів, тисячі одиниць іншої техніки і близько 278 130 окупантів.
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