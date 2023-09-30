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Росіяни скаржаться, що збили власний Су-35 під Токмаком: з'явились відео і фото видео

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30.09.2023, 23:32
Відео: соцмережі
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Російська протиповітряна оборона могла збити під тимчасово окупованим Токмаком власний винищувач Су-35. В мережі з’явились фото і відео його уламків, а також моменту ураження.

Інформація про збиття російського винищувача з’явилась в українських пабліках, що висвітлюють війну, в ніч проти 29 вересня.

Згодом про це написали і пропагандистські російські Z-канали, уточнивши, що пілот загинув. Росіяни припускають, що літак було "помилково" збито самими ж окупантами із зенітно-ракетного комплексу С-300.

При цьому кадри збитого винищувача росіян було зроблено нібито українським безпілотником SHARK.

Росіяни стверджують, що борт впав у полі біля села Новомиколаївка у Пологівському районі Запорізької області, недалеко від Токмака.

Сьогодні відео зі знищеним Су-35 окупантів опублікував інструктор БПЛА фонду Повернись живим.

Росіяни скаржаться, що збили власний Су-35 під Токмаком: з'явились відео і фото

Росіяни скаржаться, що збили власний Су-35 під Токмаком: з'явились відео і фото

Офіційно в Міноборони РФ інцидент не коментували.

  • За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни росіяни втратили 315 літаків, 316 гелікоптерів, тисячі одиниць іншої техніки і близько 278 130 окупантів.

Дивіться також: Два відео з фронту. Знищено взводний опорний пункт РФ, робота піхотинців ЗСУ біля Кліщіївки

Оксана Житнюк
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війнаавіаціявинищувачвтратиСу-35Токмак
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