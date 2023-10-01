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Генштаб ЗСУ підтвердив втрату росіянами літака – першого за три місяці

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 08:50
Генштаб ЗСУ підтвердив втрату росіянами літака – першого за три місяці - Фото
Фото: @externalPilot

Армія Росії протягом 30 вересня втратила 440 військових, 11 танків, 30 одиниць артилерії і – вперше за три місяці – один літак. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 278 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;
→ танків – 4702 (+11);
→ бойових броньованих машин – 8991 (+7);
→ артилерійських систем – 6477 (+30);
→ РСЗВ – 798 (+2);
→ засобів ППО – 537 (0);
→ літаків – 316 (+1);
→ гелікоптерів – 316 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37);
→ крилатих ракет – 1529 (+1);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29);
→ спецтехніки – 933 (+1).

Генштаб ЗСУ підтвердив втрату росіянами літака – першого за три місяці
  • 30 вересня у соцмережах з'явилось відео зі збитим російським Су-35 у полі поблизу села Новомиколаївка у Пологівському районі Запорізької області, недалеко від Токмака.
Андрій Водяний
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