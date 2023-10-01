Генштаб ЗСУ підтвердив втрату росіянами літака – першого за три місяці

Армія Росії протягом 30 вересня втратила 440 військових, 11 танків, 30 одиниць артилерії і – вперше за три місяці – один літак. З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 278 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;

→ танків – 4702 (+11);

→ бойових броньованих машин – 8991 (+7);

→ артилерійських систем – 6477 (+30);

→ РСЗВ – 798 (+2);

→ засобів ППО – 537 (0);

→ літаків – 316 (+1);

→ гелікоптерів – 316 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37);

→ крилатих ракет – 1529 (+1);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29);

→ спецтехніки – 933 (+1).

30 вересня у соцмережах з'явилось відео зі збитим російським Су-35 у полі поблизу села Новомиколаївка у Пологівському районі Запорізької області, недалеко від Токмака.

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