Генштаб ВСУ подвел итог 18 дня войны: Оккупанты пополняют запасы и готовятся к наступлению

18 день войны против российских оккупантов – захватчики пытались закрепиться на позициях и сохранить темпы наступления. Они традиционно пренебрегали нормами международного права и продолжали наносить удары с воздуха по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, российские военные массово отказываются воевать с Украиной, несмотря обещание статуса ветерана и денежного вознаграждения. В Генштабе обнародовали ситуацию по направлениям, где идут активные боевые действия.

На Волынском направлении вдоль границы Украины противник устроил демонстрацию своих войск.

На Полесском направлении оккупанты восстанавливают боеспособность войск и делают перегруппировку, ведут разведку.

На Северском направлении враг перегруппировывает войска, пополняет запасы, готовится к возобновлению наступления в направлении Броваров. На Слобожанском направлении противник пытался закрепиться и начать наступление на Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении ВСУ наступают – разбили оккупантов и заставили отступить в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое.



На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается штурмовать, чтобы захватить Северодонецк.

На Южнобужском направлении противник ведет рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

Мариуполь – оккупанты терпят фиаско в попытках захватить город.



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Яна Катасонова

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