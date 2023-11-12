Генштаб ВСУ: Россия второй день подряд потеряла более 1000 солдат
Армия России в течение 11 ноября потеряла 1100 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 311 000 кафиров, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 311 750 (+1100) человек ликвидировано;
→ танков – 5349 (+7);
→ боевых бронированных машин – 10 073 (+32);
→ артиллерийских систем – 7559 (+32);
→ РСЗО – 881 (+2);
→ средств ПВО – 580 (+1);
→ самолетов – 322(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12);
→ крылатых ракет – 1560 (+1);
→ кораблей/катеров – 22 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19);
→ спецтехники – 1078 (+9).
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.
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