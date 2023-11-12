UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб ВСУ: Россия второй день подряд потеряла более 1000 солдат

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 08:21
Генштаб ВСУ: Россия второй день подряд потеряла более 1000 солдат - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Армия России в течение 11 ноября потеряла 1100 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 311 000 кафиров, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 311 750 (+1100) человек ликвидировано;
→ танков – 5349 (+7);
→ боевых бронированных машин – 10 073 (+32);
→ артиллерийских систем – 7559 (+32);
→ РСЗО – 881 (+2);
→ средств ПВО – 580 (+1);
→ самолетов – 322(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12);
→ крылатых ракет – 1560 (+1);
→ кораблей/катеров – 22 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19);
→ спецтехники – 1078 (+9).

Генштаб ВСУ: Россия второй день подряд потеряла более 1000 солдат

Читайте также: Предела нет. Потери российской армии превысили 300 000 – почему это не останавливает РФ

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 