Генштаб ЗСУ: Росія другий день поспіль втратила понад 1000 солдатів
Армія Росії протягом 11 листопада втратила 1100 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 311 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 311 750 (+1100) осіб ліквідовано;
→ танків – 5349 (+7);
→ бойових броньованих машин – 10 073 (+32);
→ артилерійських систем – 7559 (+32);
→ РСЗВ – 881 (+2);
→ засобів ППО – 580 (+1);
→ літаків – 322 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12);
→ крилатих ракет – 1560 (+1);
→ кораблів/катерів – 22 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19);
→ спецтехніки – 1078 (+9).
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
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