Генштаб ВСУ: Россия за сутки потеряла более 1000 солдат

Армия России в течение 25 ноября потеряла 1070 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 325 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 324 830 (+1070) человек ликвидировано;

→ танков – 5513 (+11);

→ боевых бронированных машин – 10 279 (+16);

→ артиллерийских систем – 7874 (+23);

→ РСЗО – 907 (+2);

→ средств ПВО – 597 (+1);

→ самолетов – 323(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93);

→ крылатых ракет – 1565(0);

→ кораблей/катеров – 22 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 10 288 (+29);

→ спецтехники – 1113 (+1).

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию , но ошибся.

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