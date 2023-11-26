Генштаб ВСУ: Россия за сутки потеряла более 1000 солдат
Армия России в течение 25 ноября потеряла 1070 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 325 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 324 830 (+1070) человек ликвидировано;
→ танков – 5513 (+11);
→ боевых бронированных машин – 10 279 (+16);
→ артиллерийских систем – 7874 (+23);
→ РСЗО – 907 (+2);
→ средств ПВО – 597 (+1);
→ самолетов – 323(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93);
→ крылатых ракет – 1565(0);
→ кораблей/катеров – 22 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 10 288 (+29);
→ спецтехники – 1113 (+1).
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию , но ошибся.
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