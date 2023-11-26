Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 1000 солдатів

Армія Росії протягом 25 листопада втратила 1070 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 325 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 324 830 (+1070) осіб ліквідовано;

→ танків – 5513 (+11);

→ бойових броньованих машин – 10279 (+16);

→ артилерійських систем – 7874 (+23);

→ РСЗВ – 907 (+2);

→ засобів ППО – 597 (+1);

→ літаків – 323 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93);

→ крилатих ракет – 1565 (0);

→ кораблів/катерів – 22 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 10288 (+29);

→ спецтехніки – 1113 (+1).

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

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