Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 1000 солдатів
Армія Росії протягом 25 листопада втратила 1070 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 325 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 324 830 (+1070) осіб ліквідовано;
→ танків – 5513 (+11);
→ бойових броньованих машин – 10279 (+16);
→ артилерійських систем – 7874 (+23);
→ РСЗВ – 907 (+2);
→ засобів ППО – 597 (+1);
→ літаків – 323 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93);
→ крилатих ракет – 1565 (0);
→ кораблів/катерів – 22 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 10288 (+29);
→ спецтехніки – 1113 (+1).
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
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