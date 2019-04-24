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24.04.2019, 12:20

У Порошенко посоветовали Зеленскому "начинать говорить"

У Порошенко посоветовали Зеленскому "начинать говорить" - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер отреагировала на поздравления мировых лидеров Владимира Зеленского с победой на выборах президента

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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая была избрана в Раду от БПП, считает, что избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно начать общаться  с избирателями самостоятельно, а не через своих "вице-президентов" вроде политтехнолога Дмитрия Разумкова. Об этом она пишет у себя в Facebook.

"Очень хорошо, что мировые лидеры провели первые, пока ритуальные - приветственные, телефонные разговоры с новоизбранным президентом. Очень странно, что мы узнаем и читаем о факте разговоров, и содержании разговоров из Twitter и от пресс-служб руководителей западных государств. Для украинцев важнее слышать об этом от самого новоизбранного", - отметила Геращенко.

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Она убеждена, что  "это ненормальная ситуация, когда новоизбранный президент, ключевой сферой которого является как раз внешняя политика, молчит и не информирует от себя лично СМИ и украинское общество".

"Для миллионов украинцев важно услышать информацию о первых международных телефонных контактах от новоизбранного президента, а не от вице-президента Разумкова", - подчеркнула Геращенко.

22 апреля 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".

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Теги: Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Блок Петра Порошенко, Дмитрий Разумков
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