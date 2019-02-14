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14.02.2019, 11:25

Геращенко: Для России неожиданность то, что о Крыме еще говорят

Геращенко: Для России неожиданность то, что о Крыме еще говорят - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер считает, что сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации Крыма больше внимания

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Аннексия Крыма Россией остается в повестке дня правительств стран мира и международных организаций, и это большая неожиданность для России. Такое мнение высказала в интервью изданию Слово и дело первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Вместе с тем, пока нет ни одной площадки, на которой Россию можно было бы заставить говорить о Крыме, отметила она. "В нормандском формате звучали попытки говорить о Крыме. Путин категорически это отметает… К сожалению, мы видим, что сегодня это не только вопрос Украины, это вопрос, если честно, мягкотелости мира, который позволяет России воровать", - считает Геращенко.

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Она напомнила, что сразу после аннексии Запад не ввел против страны-агрессора серьезных санкций, что позволило ее лидеру Владимиру Путину продвинуться в Донбасс.

Первый вице-спикер считает, что сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации полуострова больше внимания – "в контексте тех провокации и той эскалации, которая сегодня происходит в Керченском проливе и в Азове". Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на "азовском" пакете акций.

Необходимым условием возвращения Крыма является освобождение Донбасса, убеждена Геращенко.

Ранее сообщалось, что на полках торговых сетей "Евроопт" и Bigzz в Беларуси продают пищевую соду производства временно оккупированного Крымского содового завода

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Теги: война, Крым, Ирина Геращенко, Азов, санкции
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