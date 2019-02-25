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25.02.2019, 13:36

Геращенко хочет выяснить, что с запросом на экстрадицию Януковича

Геращенко хочет выяснить, что с запросом на экстрадицию Януковича - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер предлагает выяснить, отправил ли минюст запрос на экстрадицию беглого экс-президента

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В Верховной Раде предлагают спросить у Минюста, направлен ли запрос на экстрадицию беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявила на заседании согласительного совета парламента первый вице-спикер  Ирина Геращенко.

"Я хотела бы, чтобы мы от Верховной Рады обратились к министерству юстиции с вопросом, направлен ли запрос в РФ по поводу экстрадиции Януковича, который осужден на 13 лет в Украине за свои преступления", - сказала она.

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Геращенко также отметила, что недопустимо блокировать включение в повестку дня проект закона который позволит продолжить практику заочного осуждения.

24 января Януковича приговорили к 13 годам за государственную измену. Адвокат подал апелляцию на это решение.

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Теги: виктор янукович, экстрадиция, Ирина Геращенко
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