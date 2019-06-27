Геращенко о Разумкове: К власти в Украине приходят дальтоники

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко резко отреагировала на заявление главы партии Слуга народа Дмитрия Разумкова о том, что "выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно". Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о российской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников. Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы..." – написала Геращенко.

"И кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - добавила она.

Вчера Разумков заявил, что Украине не следует выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно - развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков.