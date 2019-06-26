Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 20:59

Разумков высказался против выхода Украины из ПАСЕ

Разумков высказался против выхода Украины из ПАСЕ - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава президентской партии считает, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что Украине не следует выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что там можно отстаивать интересы государства. Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно - развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую выгнали из организации в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ. 

Сегодня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений и каких-либо санкций.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, пасе, Дмитрий Разумков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 