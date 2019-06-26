Разумков высказался против выхода Украины из ПАСЕ

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что Украине не следует выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что там можно отстаивать интересы государства. Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Что касается нашей позиции, я считаю, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда мы будем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно - развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую выгнали из организации в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

Сегодня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений и каких-либо санкций.