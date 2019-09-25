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Геращенко сделали замглавы МВД: весь список назначений у Авакова

Геращенко сделали замглавы МВД: весь список назначений у Авакова - Фото
Антон Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.09.2019, 12:41

Ранее Кабмин разрешил министру внутренних дел иметь семерых заместителей, включая одного первого

Правительство назначило семерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. Должность замминистра внутренних дел получил народный депутат VIII созыва Рады от Народного фронта Антон Геращенко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина. 

Помимо Геращенко, должность замминистров также получили Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Катерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Сергей Яровой стал первым заместителем Авакова.

Согласно постановлению правительства №710 от 11 октября 2016 года, глава МВД мог иметь не более пяти заместителей, включая одного первого и замминистра по вопросам евроинтеграции. 

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арсен аваков антон геращенко алексей гончаренко
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