Геращенко сделали замглавы МВД: весь список назначений у Авакова

Антон Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство назначило семерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. Должность замминистра внутренних дел получил народный депутат VIII созыва Рады от Народного фронта Антон Геращенко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Помимо Геращенко, должность замминистров также получили Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Катерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Сергей Яровой стал первым заместителем Авакова.

Согласно постановлению правительства №710 от 11 октября 2016 года, глава МВД мог иметь не более пяти заместителей, включая одного первого и замминистра по вопросам евроинтеграции.