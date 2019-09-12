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Геращенко уточнила, кто может лишить ее права голосования в Раде

Геращенко уточнила, кто может лишить ее права голосования в Раде - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 19:26

Депутат напомнила, что пока что права голосования ее никто не лишал

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в парламенте Ирина Геращенко заявила, что лишить ее права голосования в Верховной Раде может не комитет, а сессионный зал. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко уточнила: Рада не лишала ее права голосования на пять дней, впрочем отметила: "Пока что". И поблагодарила тех членов комитета по регламенту, которые не поддержали данное решение. 

"Для отстранения от исполнения обязанностей народного депутата предстоит еще голосование в зале. 226 зеленых кнопочек", - написала депутат.

  • Сегодня комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях.
  • Решение было принято после обращения главы фракции Слуга народа Давида Арахамии в комитет с просьбой отреагировать на слова Геращенко во время выступления в сессионном зале, в которых она якобы сравнила фракцию СН с "зелеными человечками".

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верховная рада Ирина Геращенко голосование европейская солидарность сессионный зал
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