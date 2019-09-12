Геращенко уточнила, кто может лишить ее права голосования в Раде

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в парламенте Ирина Геращенко заявила, что лишить ее права голосования в Верховной Раде может не комитет, а сессионный зал. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Геращенко уточнила: Рада не лишала ее права голосования на пять дней, впрочем отметила: "Пока что". И поблагодарила тех членов комитета по регламенту, которые не поддержали данное решение.
"Для отстранения от исполнения обязанностей народного депутата предстоит еще голосование в зале. 226 зеленых кнопочек", - написала депутат.
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