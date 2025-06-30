Германия будет увеличивать военную поддержку Украины – Вадефуль

Йоханн Вадефуль (Instagram политика)

Германия планирует увеличить военную поддержку Украины, поскольку это противодействует планам российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину и запугивать европейские страны. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Когда Путин сегодня говорит о мире, это насмешка и издевательство. Его притворная готовность к переговорам – это всего лишь вывеска. Он хочет подчинить всю Украину и одновременно посеять страх во всей Европе", – сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что в последние недели Путин еще больше усилил атаки на Украину, что свидетельствует о его истинных намерениях.

"Жестокость России показывает, о чем на самом деле идет речь. Речь идет о нападении на вас как на свободную демократию, на вашу мораль, стойкость, решимость сопротивляться", – заявил немецкий дипломат.

По его мнению, российский диктатор рассчитывает на то, что внимание европейских партнеров Украины ослабнет, и они переключатся на новые кризисы.

"Я скажу совершенно ясно в отношении Германии: Путину это не удастся [отговорить нас]. Мы твердо стоим на стороне Украины и будем поддерживать её до тех пор, пока это будет необходимо. Вам нужно, прежде всего, иметь возможность защитить себя, и поэтому мы продолжим увеличивать нашу военную поддержку", – заявил министр иностранных дел.