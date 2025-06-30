Німеччина збільшуватиме військову підтримку України – Вадефуль

Йоганн Вадефуль (Instagram політика)

Німеччина планує збільшувати військову підтримку України, адже це протидіятиме планам російського диктатора Володимира Путіна захопити всю Україну та залякувати європейські країни. Про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, передає кореспондентка LIGA.net.

"Коли Путін сьогодні говорить про мир, то це є насмішка та знущання. Його удавана готовність до переговорів є нічим іншим як вивіскою. Він хоче підкорити всю Україну і водночас посіяти страх у всій Європі", – сказав Вадефуль.

Він наголосив, що останніми тижнями Путін ще більше посилив атаки на Україну, що відбиває його справжні наміри.

"Жорстокість Росії показує, про що дійсно йдеться. Йдеться про напад на вас як вільну демократію, на вашу мораль, стійкість, рішучість чинити опір", – заявив німецький дипломат.

На його думку, російський диктатор розраховує на те, що увага європейських партнерів України ослабне і вони переключаться на нові кризи.

"Я скажу абсолютно чітко щодо Німеччини: Путіну це не вдасться [нас відвернути]. Ми стоїмо чітко на боці України і будемо підтримувати її доти, доки це буде необхідним. Вам потрібно перш за все мати змогу захистити себе, і тому ми продовжимо збільшувати нашу військову підтримку", – сказав міністр МЗС.