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Германия и союзники готовятся к окончанию войны и обсуждают гарантии для Украины – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 15:30
Германия и союзники готовятся к окончанию войны и обсуждают гарантии для Украины – Шольц - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после войны окончания войны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире канала ARD, передает Reuters.

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"Обсуждаем с близкими друзьями (союзниками. – Ред.) вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что это будет не то же самое, что если бы кто-то был членом НАТО", – сказал Шольц.

Он добавил, что этот вопрос "тщательно готовится в дипломатической сфере", потому что союзники надеются, что вскоре настанет тот день, когда война России против Украины закончится.

  • Ранее Шольц не смог конкретно ответить на вопрос о каких-либо гарантиях безопасности для Украины.
  • Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичны пятой статье НАТО.
  • Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть страны, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН (Британию, КНР, США, Францию), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.

Читайте также: Польша готова стать гарантом безопасности Украины – Дуда

Оксана Житнюк
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нато олаф шольц гарантии безопасности
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