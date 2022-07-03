Германия и союзники готовятся к окончанию войны и обсуждают гарантии для Украины – Шольц
03.07.2022, 15:30
Олаф Шольц (фото - ЕРА)
Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после войны окончания войны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире канала ARD, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Обсуждаем с близкими друзьями (союзниками. – Ред.) вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что это будет не то же самое, что если бы кто-то был членом НАТО", – сказал Шольц.
Он добавил, что этот вопрос "тщательно готовится в дипломатической сфере", потому что союзники надеются, что вскоре настанет тот день, когда война России против Украины закончится.
- Ранее Шольц не смог конкретно ответить на вопрос о каких-либо гарантиях безопасности для Украины.
- Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичны пятой статье НАТО.
- Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть страны, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН (Британию, КНР, США, Францию), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.
Читайте также: Польша готова стать гарантом безопасности Украины – Дуда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии