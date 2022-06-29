Германия "максимально быстро" ратифицирует принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Германия сделает все возможное, чтобы как можно быстрее ратифицировать планы вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

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Бургер сказал, что для ратификации этого решения "конкретных сроков нет, но это будет быстро".

28 июня Турция подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией, который открывает для этих стран возможность стать членами НАТО.

На саммите НАТО в Мадриде может быть принято решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, после этого все страны НАТО должны это приглашение ратифицировать.

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Сергей Бережной

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