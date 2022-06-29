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Германия "максимально быстро" ратифицирует принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 15:15
Германия
Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Германия сделает все возможное, чтобы как можно быстрее ратифицировать планы вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. 

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Бургер сказал, что для ратификации этого решения "конкретных сроков нет, но это будет быстро".

28 июня Турция подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией, который открывает для этих стран возможность стать членами НАТО. 

На саммите НАТО в Мадриде может быть принято решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, после этого все страны НАТО должны это приглашение ратифицировать.

Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Сергей Бережной
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Германия нато Финляндия швеция
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