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19.10.2018, 09:08

Германия может внести Украину в список безопасных стран

Германия может внести Украину в список безопасных стран - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

МВД ФРГ планирует включить в этот список 14 государств, чтобы облегчить процесс отказа гражданам этих стран в предоставлении убежища

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Министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность расширить список так называемых безопасных стран, включив в него и Украину. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг, передает Deutsche Welle.

Таким образом, МВД облегчит процесс отказа беженцам из этих стран в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Кроме Украины, в список могут включить Беларусь, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республику и Чад.

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Теги: Германия, беженцы, список безопасных стран, предоставление убежища, убежище в германии
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