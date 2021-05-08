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"Германия на стороне Украины". В день примирения Киев и Берлин обменялись письмами

08.05.2021, 15:47
Хайко Маас и Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обменялись письмами в День памяти и примирения. Об этом Кулеба сообщил в Facebook. 

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В письме Маас напомнил, что 8 мая для Германии и Украины – это "день памяти об окончании Второй мировой войны, которая до сих пор остается одной из самых весомых дат" в истории обеих стран.

"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживает курс ее евроатлантических реформ", – написал Маас.

Кулеба поблагодарил Мааса за "теплое письмо", отметив, что Украина пострадала "от рук тоталитарных режимов-близнецов – национал-социализма Гитлера и коммунизма Сталина": "В дни, когда мы с тобой вспоминаем окончание Второй мировой войны в Европе, от российских пуль продолжают гибнуть наши военные и мирные граждане. Поэтому мне и всем украинцам важны твои слова, что Германия стоит на стороне Украины". 

По словам Кулебы, "восточная граница Украины – это также восточная граница демократического мира": "Искренне благодарен за твои усилия ради прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, и твою поддержку наших евроатлантических реформ... Благодаря этим усилиям Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое общее будущее в объединенной Европе". 

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Владислав Сердюк
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Хайко Маас дмитрий кулеба
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