Германия не признает паспорта РФ, выданные в Донбассе

Андрей Мельник (фото — twitter.comMelnykAndrij)

Министерство иностанных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам Мельника, ему об этом лично сообщили в руководстве ведомства.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

24 апреля Россия начала выдачу своих паспортов украинским гражданам в оккупированных районах Донбасса.

29 апреля опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

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