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Германия не признает паспорта РФ, выданные в Донбассе

Германия не признает паспорта РФ, выданные в Донбассе - Фото
Андрей Мельник (фото — twitter.comMelnykAndrij)
10.10.2019, 09:57

Послу Украины лично сообщили об этом в руководстве МИД ФРГ

Министерство иностанных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам Мельника, ему об этом лично сообщили в руководстве ведомства.

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