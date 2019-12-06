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Германия опубликовала расписание нормандской встречи

Германия опубликовала расписание нормандской встречи - Фото
Ангела Меркель (Фото: пресс-служба президента Украины)
06.12.2019, 15:02

Лидеры четырех стран выступят на общей пресс-конференции в 19:00 по Парижу

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала на брифинге, что переговоры в нормандском формате, которые состоятся 9 декабря, продлятся три часа, передает Укринформ.

По ее словам, лидеры четырех стран начнут заседание в 16:00 по Парижу. На 19:00 запланирована общая пресс-конференция.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что перед саммитом проведет двусторонние встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Деммер уточнила, что сначала, в 15:00, Меркель встретиться с российским лидером.

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нормандский формат Ангела Меркель Ульрике Деммер
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