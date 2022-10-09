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Германия отправит ВСУ зимнее снаряжение на 11 млн евро – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 15:48
Германия отправит ВСУ зимнее снаряжение на 11 млн евро – Spiegel - Фото
Британский военнослужащий во время учений Winter Camp в Эстонии (Фото - NATO eFP Estonia PAO)

Германия готовит к отправке в Украину пакет помощи на 11 млн евро – теплую форму, палатки и снаряжение для ведения боевых действиях в условиях зимы. Об этом сообщает Spiegel.  

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По данным издания, в пакет помощи входят 100 000 теплых нижних курток, свитеров и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов и индивидуальные резервные наборы питания с длительным сроком хранения (Einmannpackung).

Индивидуальный резервный набор питания военнослужащего был стандартизован для бундесвера в 2021 году. Он комплектуется пайками длительного хранения, которые можно употреблять прямо из упаковки как в холодном виде, так и после быстрого разогрева. Предполагается, что военнослужащие могут питаться продуктами этого набора, если для них недоступны столовая или полевая кухня. 

Spiegel напоминает, что запрос на зимнее снаряжение для ВСУ поступил от минобороны Украины в августе. Алексей Резников в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил, что требуется срочная поставка зимнего обмундирования для 200 000 солдат.

Несколько стран НАТО уже сообщили, что намерены собрать зимние пакеты, аналогичные предложенным Германией.

  • 25 августа Испания заявила, что передаст ВСУ систему ПВО и ракетные боеприпасы, а также зимнюю форму.
  • 28 сентября Литва сообщила, что отправит в Украину в виде военной помощи 25 000 комплектов зимнего обмундирования для ВСУ на сумму 2 млн евро и уже заказала следующую партию. 
Сергій Бережний
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Германия военная помощь зимняя форма зимнее снаряжение
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