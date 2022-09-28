Литва поможет ВСУ поставками зимней формы – министр обороны

Литва отправит в Украину в виде военной помощи 25 000 комплектов зимнего обмундирования для ВСУ на сумму 2 млн евро и уже заказала следующую партию. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Литва обеспечит зимней одеждой около 25 000 украинских солдат на сумму 2 млн евро. Его сделают литовские производители. Ожидается, что в январе для украинских военнослужащих будет закуплено дополнительно 10 000 комплектов зимней формы", – написал он.

Министр также заявил, что Литва "поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину до конца!"

21 сентября Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.

26 сентября Анушаускас заявил, что после фейковых "референдумов" в Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, на приграничных территориях России может быть введено военное положение, чтобы ограничить возможность россиян покинуть страну.

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Сергій Бережний

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