Литва поможет ВСУ поставками зимней формы – министр обороны
28.09.2022, 18:58
Фото - Twitter Arvydas Anušauskas
Литва отправит в Украину в виде военной помощи 25 000 комплектов зимнего обмундирования для ВСУ на сумму 2 млн евро и уже заказала следующую партию. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Литва обеспечит зимней одеждой около 25 000 украинских солдат на сумму 2 млн евро. Его сделают литовские производители. Ожидается, что в январе для украинских военнослужащих будет закуплено дополнительно 10 000 комплектов зимней формы", – написал он.
Министр также заявил, что Литва "поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину до конца!"
- 21 сентября Литва привела силы быстрого реагирования в режим повышенной боевой готовности из-за объявления мобилизации в России.
- 26 сентября Анушаускас заявил, что после фейковых "референдумов" в Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, на приграничных территориях России может быть введено военное положение, чтобы ограничить возможность россиян покинуть страну.
Читайте также: Испания передает Украине системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии