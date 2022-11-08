Германия предоставит €7,6 млн для помощи в поиске пропавших без вести в Украине

Правительство Германии приняло решение предоставить €7,6 млн для помощи в поиске пропавших без вести в Украине. Об этом сообщает в Twitter посольство Германии в Украине.

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"Германия предоставляет €7,6 млн проекту International Commission on Missing Persons (The ICMP) с целью помочь Украине найти пропавших без вести в результате вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что также запланирована подготовка украинских судебных экспертов и следователей.

20 октября Украина и Швейцария подписали договор об усилении сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести.

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Наталія Медведєва

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