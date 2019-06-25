Германия приветствовала Россию в ПАСЕ: Ждем членских взносов

Хайко Маас (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Он считает, что это "хорошая новость для российского гражданского общества", говорится на сайте МИД Германии.

"Я рад, что Парламентская ассамблея Совета Европы проложила путь к компромиссу в отношении членства России", - сказал Маас.

"Это также хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность добиваться правосудия в Европейском суде по правам человека", - добавил он.

Сейчас, по словам немецкого министра, важно разработать механизм, с помощью которого отдельные государства могут быть наказаны в случае проступка в соответствии с уставом.

"Москва призвана внести конструктивный вклад в этот компромисс. Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов…" – говорится в сообщении.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

Среди стран, поддержавших это решение, - Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария.

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