"Герой украинского сопротивления". Журналист – о погибшем Тымчуке

Дмитрий Тымчук Фото: LIGA.net

Народный депутат, координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук - один из героев украинского сопротивления 2014-15-го годов, который, "в отличие от многих в войну с Россией вместе с небольшой группой украинских военнослужащих вступил задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс". Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

С 2008-го года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб, как военнослужащий Минобороны и как волонтер, поясняет он.

"Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций", - отметил Бутусов, подчеркнув, "информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов, информация собирает ресурсы, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки".

Журналист также добавил, что публикации Тымчука были одним из ключевых источников о войне, а со стороны России были брошены "огромные ресурсы на дискредитацию Тымчука".

"Враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ", - добавил Бутусов.

Ранее сегодня стало известно, что Тымчук умер у себя в квартире. В больницу позвонила его жена. По словам нардепа Антона Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - несчастный случай и убийство.