Гибель батискафа "Титан". Акустика ВМС США зафиксировала взрыв вскоре после его погружения

Сверхсекретная военная акустическая система Военно-морских сил США, предназначенная для обнаружения вражеских подводных лодок, зафиксировала взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан". Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, которые участвовали в поисковой операции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам представителя Пентагона, ВМС США начали прослушивать район возможного нахождения "Титана" почти сразу после того, как с ним пропала связь.

Вскоре после исчезновения батискафа в воскресенье система США зафиксировала то, что, как она подозревала, было звуком взрыва.

Информацию передали участникам спасательной операции, зону поисков батискафа сузили и 22 июня обнаружили его обломки.

"ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, соответствующую имплозии или взрыву в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат "Титан", когда связь была потеряна", – заявил WSJ высокопоставленный представитель ВМС США.

Береговая охрана США сообщила, что спасатели обнаружили обломки подводного аппарата примерно в 500 метрах от носовой части обломков "Титаника".

По словам официальных лиц США и Канады, в ходе поисков спасательные бригады обнаружили несколько типов шумов, в том числе тот, который, предположительно, был вызван взрывом подлодки.

"Похоже, что "Титан" взорвался в воскресенье на пути к "Титанику" вскоре после того, как контакт был потерян на глубине около 9000 футов (2750 м)", — сказал человек, знакомый с этим вопросом.

СПРАВКА. Батискаф "Титан" вышел из порта Ньюфаундленда почти неделю назад. 18 июня, пройдя 400 морских миль в океане, он достиг места гибели "Титаника". В 09:00 по местному времени "Титан" начал погружение в затонувший корабль и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые продолжаются. У экипажа "Титана" кислорода для дыхания было примерно на 90 часов – приблизительно до 14:00 22 июня.

22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.