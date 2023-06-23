Загибель батискафа "Титан". Акустика ВМС США зафіксувала вибух незабаром після його занурення

Надсекретна військова акустична система Військово-морських сил США, призначена для виявлення ворожих підводних човнів, зафіксувала вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан". Про це пише Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб, які брали участь у пошуковій операції.

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За словами представника Пентагону, ВМС США почали прослуховувати район можливого перебування "Титана" майже відразу після того, як з ним зник зв'язок.

Незабаром після зникнення батискафа в неділю система США зафіксувала те, що, як вона підозрювала, було вибухом.

Інформацію передали учасникам рятувальної операції, зону пошуків батискафа звузили та 22 червня виявили його уламки.

"ВМС США провели аналіз акустичних даних та виявили аномалію, що відповідає імплозії або вибуху в безпосередній близькості від того місця, де працював підводний апарат "Титан", коли зв'язок був втрачений", – заявив WSJ високопоставлений представник ВМС США.

Берегова охорона США повідомила, що рятувальники виявили уламки підводного апарату приблизно за 500 метрів від носової частини уламків "Титаніка".

За словами офіційних осіб США та Канади, в ході пошуків рятувальні бригади виявили кілька типів шумів, зокрема той, який, ймовірно, був викликаний вибухом підводного човна.

"Схоже, що "Титан" вибухнув у неділю на шляху до "Титаніка" незабаром після того, як контакт було втрачено на глибині близько 9000 футів (2750 м)", – сказала людина, знайома з цим питанням.

ДОВІДКА. Батискаф "Титан" вийшов із порту Ньюфаундленду майже тиждень тому. 18 червня, пройшовши 400 морських миль океаном, він досяг місця загибелі "Титаніка". О 09:00 за місцевим часом "Титан" почав занурення в корабель, що затонув, і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титана", які продовжуються. У екіпажу "Титана" кисню для дихання було приблизно на 90 годин – майже до 14:00 22 червня.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту батискафа "Титан", загинули.

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