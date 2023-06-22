У районі зникнення "Титану" виявлено уламки, імовірно від батискафу – Sky News
Під час обстеження океанського дна в районі занурення зниклого батискафа "Титан" виявлено уламки, які, можливо, є його опорною рамою та кормовим люком. Про це повідомляє Sky News.
Медіа посилається на експерта-рятівника Девіда Мірнса, який особисто знайомий із двома з п'яти осіб, які були на борту "Титана". Мірнс отримав повідомлення, що виявлено "поле уламків" і попередньо впізнано два фрагменти батискафа — опорну раму і задній люк, — але корпус поки не знайдено.
Мірнс сказав Sky News, що фахівці зазвичай не використовують такі фрази, як "поле уламків", якщо є шанси на порятунок.
Офіційного підтвердження інформації, яку повідомив Мірнс, наразі немає.
Розвідка в районі зникнення "Титану" проводилася за допомогою керованого з поверхні підводного пошукового модуля, який оснащений камерами та гідролокатором.
"Титан" мав спуститися до залишків "Титаніка", що лежали на дні, в цьому районі безліч уламків загиблого в 1912 році трансатлантичного лайнера, і знайти серед них на глибині близько 4 км уламки батискафа досить складно. Однак область аварії корабля ретельно обстежена за минулі десятиліття, більшість уламків "Титаніка" нанесені на схеми, що дещо полегшувало завдання рятувальників.
У екіпажу "Титану" кисню для дихання було приблизно на 90 годин – приблизно до 14:00 22 червня.
- У НАТО заявляли, що їм нема чим підняти батискаф, а люди зсередини самі не вийдуть – апарат закручений болтами зовнішньою командою.
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