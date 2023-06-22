У районі зникнення "Титану" виявлено уламки, імовірно від батискафу – Sky News

Під час обстеження океанського дна в районі занурення зниклого батискафа "Титан" виявлено уламки, які, можливо, є його опорною рамою та кормовим люком. Про це повідомляє Sky News.

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Медіа посилається на експерта-рятівника Девіда Мірнса, який особисто знайомий із двома з п'яти осіб, які були на борту "Титана". Мірнс отримав повідомлення, що виявлено "поле уламків" і попередньо впізнано два фрагменти батискафа — опорну раму і задній люк, — але корпус поки не знайдено.

Мірнс сказав Sky News, що фахівці зазвичай не використовують такі фрази, як "поле уламків", якщо є шанси на порятунок.

Офіційного підтвердження інформації, яку повідомив Мірнс, наразі немає.

Розвідка в районі зникнення "Титану" проводилася за допомогою керованого з поверхні підводного пошукового модуля, який оснащений камерами та гідролокатором.

"Титан" мав спуститися до залишків "Титаніка", що лежали на дні, в цьому районі безліч уламків загиблого в 1912 році трансатлантичного лайнера, і знайти серед них на глибині близько 4 км уламки батискафа досить складно. Однак область аварії корабля ретельно обстежена за минулі десятиліття, більшість уламків "Титаніка" нанесені на схеми, що дещо полегшувало завдання рятувальників.

ДОВІДКА. Батискаф "Титан" вийшов із порту Ньюфаундленду майже тиждень тому. 18 червня, пройшовши 400 морських миль океаном, він досяг місця загибелі "Титаніка". О 09:00 за місцевим часом "Титан" почав занурення в корабель, що затонув, і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титану", які продовжуються.



У екіпажу "Титану" кисню для дихання було приблизно на 90 годин – приблизно до 14:00 22 червня.

У НАТО заявляли, що їм нема чим підняти батискаф, а люди зсередини самі не вийдуть – апарат закручений болтами зовнішньою командою.

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